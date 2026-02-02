A Latisana, il 7 febbraio, la comunità si è ritrovata in silenzio per ricordare i giovani del paese morti o dispersi durante la battaglia di Nikolajevka, avvenuta ottantatré anni fa. La cerimonia si è svolta senza discorsi e con poche parole, mantenendo vivo il ricordo di quei momenti drammatici.

A Latisana, il 7 febbraio 2026, la comunità si è riunita in silenzio per ricordare i suoi figli caduti e dispersi durante la battaglia di Nikolajevka, avvenuta ottantatré anni prima. Il luogo scelto per la commemorazione è stato Piazza Caduti della Julia, dove alle ore 18.00 si è svolto il raduno. L’atmosfera era densa di emozione, con il cielo plumbeo che copriva il paese come un velo di memoria. Il vento era quasi fermo, e il freddo pungente sembrava amplificare il peso del silenzio. Alle 18.15 è avvenuta l’alzabandiera, seguita dalla deposizione di una corona ai piedi del monumento dedicato ai caduti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Latisana ricorda con silenzio e memoria i suoi figli persi sulle terre della Russia durante il conflitto.

Approfondimenti su Latisana Russia

Moscufo celebra i 110 anni dalla nascita del Maestro Galileo Ferri, figura di spicco della scena musicale locale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Latisana Russia

Consiglio regionale Liguria ricorda con 1' di silenzio vittime Crans-MontanaAd aprire la prima seduta del 2026 del consiglio regionale della Liguria è stato un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia che ha colpito tantissimi giovani a Crans Montana in ... ansa.it

Oggi, gli studenti delle classi terze e quarte dell’ISIS Mattei di Latisana hanno vissuto una mattinata diversa: non tra i banchi, ma a teatro, per riflettere sul valore della donazione di organi. Grazie allo spettacolo "Il Circolo del Dono", abbiamo trasformato testim - facebook.com facebook