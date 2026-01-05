Moscufo ricorda con un concerto per i 110 anni dalla nascita uno dei suoi figli più illustri | il Maestro Galileo Ferri

Moscufo celebra i 110 anni dalla nascita del Maestro Galileo Ferri, figura di spicco della scena musicale locale. In occasione di questo anniversario, si terrà un concerto che rende omaggio alla sua vita e al suo contributo artistico. L'evento intende ricordare l'importanza della sua figura e il ruolo che ha avuto nel patrimonio culturale della comunità.

Moscufo rende omaggio a una delle figure musicali più significative della propria storia culturale: il maestro Galileo Ferri. Lunedì 5 gennaio alle 18.30 nella chiesa di San Cristoforo, si terrà infatti il concerto celebrativo “110 anni dalla nascita del Maestro Galileo Ferri”, affidato alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Violinista, mandolista, compositore e direttore d'orchestra, il Maestro è scomparso nel 2004, ma grazie a una serata speciale sotenuta dalla fondazione Pescarabruzzo, la Filarmonica di Moscufo tiene v ...

