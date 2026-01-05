Moscufo ricorda con un concerto per i 110 anni dalla nascita uno dei suoi figli più illustri | il Maestro Galileo Ferri

Moscufo celebra i 110 anni dalla nascita del Maestro Galileo Ferri, figura di spicco della scena musicale locale. In occasione di questo anniversario, si terrà un concerto che rende omaggio alla sua vita e al suo contributo artistico. L'evento intende ricordare l'importanza della sua figura e il ruolo che ha avuto nel patrimonio culturale della comunità.

Moscufo rende omaggio a una delle figure musicali più significative della propria storia culturale: il maestro Galileo Ferri. Lunedì 5 gennaio alle 18.30 nella chiesa di San Cristoforo, si terrà infatti il concerto celebrativo "110 anni dalla nascita del Maestro Galileo Ferri", affidato alla.

Domani l’esibizione della Filarmonica di Moscufo & Friends per commemorare il compositore e direttore d’orchestra #ilcentro - facebook.com facebook

