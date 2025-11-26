Soleto la comunità ricorda Tiziana e i suoi figli guardando al futuro con Libere dalla paura

SOLETO – Non è stata solo una celebrazione formale, ma un vero e proprio abbraccio collettivo quello che ieri sera, 25 novembre 2025, ha avvolto la sede comunale di Soleto. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’amministrazione ha ospitato la seconda edizione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it