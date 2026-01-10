Umbria supera con largo anticipo i target nazionali sulle politiche attive del lavoro

L’Umbria si distingue per i risultati ottenuti nelle politiche attive del lavoro, superando con largo anticipo gli obiettivi fissati a livello nazionale nel quadro del Programma GOL. I dati evidenziano un impegno costante e risultati superiori alle aspettative, confermando la regione come esempio di efficacia nella promozione dell’occupabilità e del sostegno ai lavoratori.

L’Umbria si conferma un’eccellenza nell’attuazione delle politiche attive del lavoro, superando con largo anticipo e numeri superiori alle attese i nuovi obiettivi nazionali del Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori). Nella rendicontazione complessiva trasmessa all’Unità di Missione del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

