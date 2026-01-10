Umbria supera con largo anticipo i target nazionali sulle politiche attive del lavoro
L’Umbria si distingue per i risultati ottenuti nelle politiche attive del lavoro, superando con largo anticipo gli obiettivi fissati a livello nazionale nel quadro del Programma GOL. I dati evidenziano un impegno costante e risultati superiori alle aspettative, confermando la regione come esempio di efficacia nella promozione dell’occupabilità e del sostegno ai lavoratori.
L’Umbria si conferma un’eccellenza nell’attuazione delle politiche attive del lavoro, superando con largo anticipo e numeri superiori alle attese i nuovi obiettivi nazionali del Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori). Nella rendicontazione complessiva trasmessa all’Unità di Missione del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Regione Umbria, Simona Meloni: “Polemiche speciose. Per la prima volta il pampepato protagonista sulle tv nazionali”
Leggi anche: Valditara: “413 euro in più ai docenti con tre contratti in una legislatura. Dispersione scolastica all’8,3%, Italia batte target UE con cinque anni d’anticipo”
Pnrr, l'Umbria supera i target del programma Gol - L'Umbria ha superato con largo anticipo e volumi superiori alle attese i nuovi target del Programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori). ansa.it
Umbria Jazz Winter conquista il pubblico e supera ogni attesa #biglietti #cenoni #concerti #Cultura #duomo #Festival #Musica #Orvieto #ospitalità #presenze #territorio #tradizione #Turismo #UJ4Kids #umbriajazzwinter - facebook.com facebook
Irpef, per due umbri su tre nessuna novità. Ecco gli aumenti per chi supera i 28mila euro x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.