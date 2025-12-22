Stop al lavoro nero | Marras Monni e Lenzi rilanciano l’intesa Più poteri ai Centri per l’Impiego

FIRENZE – La Toscana alza ancora il muro contro lo sfruttamento nei campi. La Regione ha deciso di rinnovare per tutto il 2026 il Protocollo contro il caporalato. Un’intesa storica, nata dieci anni fa, che unisce istituzioni ed enti pubblici in una battaglia di civiltà. La strategia è chiara: colpire l’illegalità e premiare chi lavora bene. Il piano conferma le azioni coordinate tra gli organismi di controllo e prevenzione. L’obiettivo primario è garantire salute e sicurezza in ogni azienda agricola. Non solo repressione, ma anche incentivi. Il protocollo punta a valorizzare le imprese virtuose. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

