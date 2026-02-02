Lasciti solidali per cambiare il futuro di chi vive nel buio e nel silenzio | sono oltre 130 nel 2025 per la Lega del Filo d' Oro

La Lega del Filo d'Oro riceve oltre 130 nuovi lasciti nel 2025. Le persone continuano a scegliere di lasciare una parte del loro patrimonio per aiutare chi vive nel silenzio e nell’isolamento. Questi doni rappresentano un aiuto concreto per cambiare il futuro di chi ha bisogno di assistenza speciale. La fondazione si appoggia sempre di più sui lasciti testamentari per portare avanti il suo lavoro.

I lasciti testamentari sono oggi uno dei pilastri su cui poggia l'attività della Lega del Filo d'Oro. Nel 2025 sono stati oltre 130 quelli pervenuti alla Fondazione: un numero che è molto più di una cifra. Testimonia l'affidabilità di uno strumento in costante crescita, semplice e non vincolante, che può essere ripensato e modificato in qualsiasi momento, senza intaccare i diritti dei familiari. Ma racconta soprattutto la fiducia: quella che sempre più italiani ripongono nel lavoro quotidiano della Fondazione. Una tendenza che si inserisce in un quadro più ampio: secondo gli ultimi dati1, circa 5 milioni di italiani — il 19% della popolazione — mostrano un orientamento positivo verso il lascito solidale, mentre resta stabile, da sette anni, la platea di chi ha già inserito questa scelta nel proprio testamento, oltre mezzo milione di persone.

Da oltre sei decenni, la Lega del Filo d’Oro si dedica a trasformare il buio e il silenzio in speranza, offrendo supporto alle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale.

La storia di Claudia racconta una lotta quotidiana contro una malattia difficile, ma anche il ruolo fondamentale dei lasciti solidali.

