La storia di Claudia racconta una lotta quotidiana contro una malattia difficile, ma anche il ruolo fondamentale dei lasciti solidali. Ogni giorno, questa donna si confronta con dubbi e paure, chiedendosi se il suo amore resterà intatto anche se non potrà più camminare. Dietro a questa domanda si nasconde una realtà fatta di coraggio e di speranza, dove un semplice gesto come un lascito può garantire cure e innovazione medica nel tempo.

«S e un giorno non camminerò più, mi amerai comunque?». In questa domanda, sussurrata con un briciolo di paura, è racchiuso l’universo di Claudia. Cinquantadue anni, due figli, un marito che è la sua roccia e una diagnosi di sclerosi multipla secondaria progressiva che le ricorda, ogni giorno, che il tempo è un dono prezioso. Suo marito rispose di sì, con una fermezza che trascende le parole, e da quel momento la loro vita è diventata un inno alla resilienza. «Nonostante le difficoltà, continuo a fare tutto ciò che facevo prima, solo da seduta », racconta lei con un sorriso che illumina la stanza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla "fame di vita" di chi combatte ogni giorno contro una terribile malattia al valore strategico dei lasciti solidali: ecco come un semplice gesto garantisce assistenza e innovazione medica nel tempo

