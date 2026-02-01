Belluno, la mamma di un bambino di 11 anni lasciato a piedi dal bus ha accettato le scuse dell’autista. Dopo le scuse pubbliche, lei ha detto che, se sono sincere, le accetterà. L’autista si è commosso e ha detto che vorrebbe incontrare il bambino e la famiglia. La donna ha risposto che, se vuole scusarsi di persona, si organizzeranno. La vicenda ha fatto discutere molto in città.

La madre dell'11enne che, a San Vito di Cadore (Belluno), è stato lasciato a terra dal bus e costretto a una camminata di 6 chilometri al gelo per rientrare a casa a Vodo di Cadore (Belluno) ha detto che accetta le scuse dell'autista, "se sono sincere". "Si perdona, le giornate storte possono capitare. Tutti commettono errori. Apprezzo le sue parole ma mi fido di mio figlio, non sa dire le bugie. E lui racconta che l'autista gli ha detto 'vai a piedi', non è sceso di sua iniziativa. Per cui se il signor Salvatore Russotto (l'autista in questione, ndr) è pronto ad assumersi le sue responsabilità, allora accetto le scuse, assolutamente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Belluno, la mamma dell'11enne lasciato a piedi dal bus dopo le scuse dell'autista: "Se sono sincere, le accetto"

Approfondimenti su Belluno Madre

La madre dell’11enne lasciato a piedi e al gelo dal bus a Belluno si sfoga.

La mamma di un bambino lasciato giù dal bus a Belluno risponde con calma alle scuse dell’autista.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Belluno Madre

Argomenti discussi: Belluno, la mamma dell'11enne lasciato a piedi e al gelo dal bus: Se ho sbagliato pago io; Belluno, 11enne lasciato sotto neve. La mamma: 'Brutta esperienza'; Bambino lasciato giù dal bus, la mamma: Se l'autista è sincero, accetto le scuse. E Malagò invita la famiglia all'apertura delle Olimpiadi; Ragazzino lasciato a terra dal bus, arrivano le scuse del conducente. La mamma: Sì a un incontro, lo perdono.

Il bambino di Belluno parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. La mamma: Mi ha chiamato Malagò, Riccardo è entusiastaLa proposta della Fondazione Milano Cortina 2026, dopo che l’11enne era dovuto tornare a casa a piedi, camminando per 6 km con -3 gradi, perché non aveva il biglietto ‘giusto’ per l’autobus e il condu ... ilrestodelcarlino.it

Bambino lasciato giù dal bus, la mamma: «Se l'autista è sincero, accetto le scuse». E Malagò invita la famiglia all'apertura delle OlimpiadiBELLUNO - «Se le scuse sono sincere, le accetto». La mamma parla con tono pacato e tranquillo. Ha appena terminato di leggere l’intervista rilasciata dall’autista di ... ilgazzettino.it

Parteciperà alla cerimonia di apertura delle #Olimpiadi Milano-Cortina il bimbo di 11 anni costretto a scendere dal bus a #Belluno. “È entusiasta” commenta la mamma al Tg1. E sulle scuse dell’autista che si era detto mortificato dice: sono pronta ad incontrarlo x.com

Belluno, lo sfogo della mamma: “Non aveva il cellulare con sé. È arrivato a casa con le labbra viola e una temperatura di 35 gradi: non riusciva a parlare - facebook.com facebook