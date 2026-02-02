L' angelo sterminatore | al Rouge et Noir l’opera surrealista per antonomasia del regista Luis Buñuel

Questa sera al Rouge et Noir torna “L'angelo sterminatore”, il film più famoso di Luis Buñuel. Dopo tanto tempo, il cinema di questo regista surrealista torna in sala, questa volta nella versione integrale della prima distribuzione italiana. Un’occasione per rivedere un classico che ha fatto scuola e che ancora oggi sorprende per la sua forza visiva e il suo modo di raccontare il disagio sociale.

Lunedì 2 febbraio al Supercineclub ritorna un punto fermo della storia del cinema, Luis Buñuel con il suo “L'angelo sterminatore”, proposto nella versione senza i tagli della prima distribuzione italiana. Uno dei film più celebri di tutti i tempi, "L’angelo sterminatore" è l’opera surrealista per antonomasia del geniale regista spagnolo. Un film enigmatico e affascinante, all’apparenza “incongruo” ma profondo e soggetto a molte interpretazioni, del quale, secondo lo stesso avvertimento di Buñuel, “forse la migliore spiegazione è che non ce n’è nessuna”. Quest’ultima affermazione va ovviamente presa con le pinze: fa parte del gioco surrealista rifuggire dalla logica della pedissequa esplicazione di ogni simbolismo, aborrire l’uso della razionalità a tutti i costi su ogni scena, sul significato di ogni oggetto o di ogni frase.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Buñuel Langelo "Motherlode" di Matteo Tortone al Rouge et Noir, regista in sala Da cinque lunedì consecutivi, il Rouge et Noir presenta "Bosco grande": proiezione speciale al Rouge et Noir, il regista Giuseppe Schillaci in sala Mercoledì 28 gennaio alle 19:15, presso il Rouge et Noir di Palermo, si terrà una proiezione speciale del documentario “Bosco grande” di Giuseppe Schillaci. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Buñuel Langelo Argomenti discussi: L'Angelo Sterminatore di Luis Buñuel al Supercineclub del Rouge et Noir di Palermo; Le Stravaganti Dis-Avventure di Kim Sparrow di Cristina Spina al Teatro ABC di Catania; Presentazione di Gesù al Tempio, 2 febbraio 2026/ Oggi si celebra la Candelora: Cristo come luce. L'Angelo Sterminatore di Luis Buñuel al Supercineclub del Rouge et Noir di PalermoQuesto sito web utilizza i cookie I cookie sono piccoli file di testo che i siti web collocano sul tuo dispositivo durante la navigazione. Le informazioni in essi contenute possono riguardare te, le t ... guidasicilia.it L'angelo sterminatore a TorinoSerie TV imperdibili 2025 Serie TV imperdibili 2024 Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV imperdibili 2020 Serie TV ... mymovies.it , Impegno in trasferta per i nerorosa di mister Pippo D’Angelo, che al “Giovanni Bruccoleri” di Favara affronteranno il CastrumFavara nella sfida valida per la 15ª giornata di campionato Lunedì 2 Febbraio, ore - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.