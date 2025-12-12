Violenta rissa tra giovani in piazza | dopo le denunce arrivano i Daspo

A seguito di una violenta rissa tra giovani in piazza Cairoli, Brindisi, e delle relative denunce, la Questura ha emesso tre provvedimenti di Daspo Willy nei confronti di alcuni dei coinvolti, tutti di origine egiziana. L'episodio avvenuto lo scorso 26 agosto ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

BRINDISI - La Questura di Brindisi ha emesso tre "Daspo Willy" nei confronti di alcuni dei giovani egiziani già denunciati per la violenta rissa scoppiata in piazza Cairoli, a Brindisi, il 26 agosto scorso. I provvedimenti seguono le denunce per rissa e danneggiamento aggravato (qui l'articolo).

