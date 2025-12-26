Rissa tra parenti in un supermercato colpito anche un poliziotto | un arresto e tre denunce
Una lite tra parenti degenerata in aggressione fisica ha richiesto l’intervento della polizia all’interno di un supermercato cittadino.Secondo quanto ricostruito dai poliziotti della squadra volanti della questura di Catania, giunti dopo la richiesta di intervento, gli animi si sarebbero accesi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
