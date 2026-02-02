Un giovane di 22 anni, Angelo Simionato, ha colpito un poliziotto con un martello durante un'operazione di routine. Il ragazzo, originario di Montelaterone, frazione di Arcidosso, si definisce anarchico e lavora come cameriere. I genitori di Simionato dicono che è un bravo ragazzo, ma le indagini continuano a chiarire cosa abbia spinto il giovane a reagire così.

L’aggressore del poliziotto, forse quello con il martello in mano che colpisce Alessandro Calista, è un toscano, s i chiama Angelo Francesco Simionato, è originario del piccolo borgo di Montelaterone, sul monte Amiata, una frazione del comune di Arcidosso (Grosseto), ha 22enne anni, si definisce anarchico, di lavoro pare che faccia il cameriere. Lo hanno arrestato in flagranza differita, riconosciuto dopo una rapida indagine della Digos grazie ai vestiti che indossava. Ma non si sa se sia lui quello che direttamente colpisce il poliziotto col martello. Secondo quanto riporta oggi il “ Corriere della Sera “, nel suo piccolo paesino chi lo conosce ne parla come “un ragazzo tranquillo che non ha mai fatto male a nessuno”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

L'aggressore del poliziotto è un cameriere di 22 anni, Angelo Simionato, toscano. I genitori: "E' un bravo ragazzo"

Approfondimenti su Montelaterone

I genitori di Angelo Simionato, il giovane di 22 anni arrestato a Torino dopo aver aggredito un agente durante il corteo pro Askatasuna, si difendono.

Un ragazzo di 22 anni, incensurato, lavora come cameriere e si definisce anarchico.

