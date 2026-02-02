Incensurato cameriere e anarchico | chi è Angelo Simionato in carcere per l’aggressione al poliziotto

Un ragazzo di 22 anni, incensurato, lavora come cameriere e si definisce anarchico. Sabato pomeriggio è stato fermato e portato in carcere con l’accusa di aver preso parte a un’aggressione violenta. Secondo le testimonianze, Simionato faceva parte di un gruppo che ha circondato, picchiato e colpito con un martello l’agente di polizia Alessandro Calisti. La vicenda ha suscitato scalpore e ora si aspetta di chiarire i motivi e le responsabilità di quanto accaduto.

Francesco Angelo Simionato: è questo il nome del 22enne che sabato pomeriggio ha fatto parte del gruppo di violenti che ha accerchiato, picchiato e preso a martellato l’agente Alessandro Calisti. Non è stato reso noto quale fosse il suo ruolo in quell’aggressione, le indagini sono ancora in corso per individuare anche gli altri che vi hanno partecipato, perché in tutto erano una decina. Ma il suo è il primo nome a essere stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di lesioni personali a pubblico ufficiale, motivo per il quale attualmente si trova in carcere. Le altre denunce a suo carico sono per rapina in concorso e per violenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

I genitori di Angelo Simionato, il giovane di 22 anni arrestato a Torino dopo aver aggredito un agente durante il corteo pro Askatasuna, si difendono.

Torinesi e forze dell’ordine si sono affrontate ieri durante una manifestazione dedicata ad Askatasuna.

