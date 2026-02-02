I genitori di Angelo Simionato, il giovane di 22 anni arrestato a Torino dopo aver aggredito un agente durante il corteo pro Askatasuna, si difendono. Per loro, Angelo è un ragazzo tranquillo, che non avrebbe mai pensato di finire in guai così seri. La famiglia si dice sorpresa e preoccupata, sperando che la giustizia faccia il suo corso. Nel frattempo, le autorità continuano a indagare sui fatti accaduti nel centro della città.

Angelo Simionato “è un bravo ragazzo”. Lo hanno assicurato i genitori del 22enne della provincia di Grosseto arrestato per l’aggressione al poliziotto Alessandro Calista, durante la guerriglia urbana che si è scatenata a Torino al corteo a sostegno dell’Askatasuna. Il giovane attivista è al momento l’unico fermato per l’aggressione, perché il più “riconoscibile” tra i circa dieci antagonisti che si sono accaniti contro l’agente. L’arresto di Angelo Simionato Il 22enne è stato arrestato a Torino con l’accusa di concorso in lesioni personali a pubblico ufficiale, dopo l’identificazione tramite le analisi dei filmati sul pestaggio di Calista, il 29 agente abruzzese in servizio al reparto mobile di Padova circondato e picchiato da alcuni manifestanti pro Askatasuna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Angelo Simionato arrestato a Torino dopo l'aggressione al poliziotto, per i genitori è "un bravo ragazzo"

Approfondimenti su Angelo Simionato

La polizia ha arrestato un giovane di 22 anni, Angelo Francesco Simionato, di Arcidosso, sospettato di aver preso parte agli scontri di sabato pomeriggio a Torino.

A Torino, il sindaco Stefano Zangrillo ha commentato l’aggressione a un agente di polizia avvenuta durante gli scontri del 31 gennaio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Angelo Simionato

Argomenti discussi: Poliziotto preso a martellate al corteo per Askatasuna, chi è il 22enne arrestato: unico vestito di rosso tra gli incappucciati a Torino; Scontri per Askatasuna, chi è il 22enne di Grosseto arrestato a Torino; Nostro figlio è un bravo ragazzo: arrestato a Torino, il 22enne incastrato da dettagli di colore rosso; Chi è il 22enne arrestato per il pestaggio del poliziotto di Torino: Era nel raid.

Angelo Simionato arrestato a Torino dopo l'aggressione al poliziotto, per i genitori è un bravo ragazzoAngelo Simionato è un bravo ragazzo. Lo hanno assicurato i genitori del 22enne della provincia di Grosseto arrestato per l’aggressione al poliziotto Alessandro Calista, durante la guerriglia urbana ... virgilio.it

Poliziotto preso a martellate al corteo per Askatasuna, chi è il 22enne arrestato: unico vestito di rosso tra gli incappucciati a TorinoUna giacca rossa, jeans chiari e il volto quasi del tutto scoperto. Era vestito così Angelo Francesco Simionato, 22enne incensurato di Arcidosso – provincia di Grosseto, mentre sabato pomeriggio parte ... torinotoday.it

Angelo Francesco Simionato, originario di un comune grossetano, sarebbe uno degli autori del pestaggio dell’agente di polizia Alessandro Calista - facebook.com facebook