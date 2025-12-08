Il Medolla cala il poker Titolo d’inverno blindato
medolla s.f. 4 maranello 1 MEDOLLA S.F.: Maccarinelli, Malavasi, Saracino, Hoxha, Sentieri, Leozappa, Zanoli, Abusoglu (80’ Benassi), Bugneac (65’ Guidone), Franco (20’ Tecku), Adusa (80’ Bernabiti). A disp. Atti, Bagni, Haddaji, Fontana, Preti. All. Atti (Semeraro squalificato) MARANELLO: Khalfaoui, Dello Preite (46’ Zagari), Orlandi, Guidetti (75’ Capasso), Tognin, Marverti, Canalini (65’ Restilli), Galli (55’ Riva), Schiavone, Totaro, Baafi (65’ Barani). A disp. Mawuli, Evangelisti, Seghizzi, Annovi. All. Tosi Arbitro: Antoni di Reggio Reti: 4’ Schiavone, 15’ e 50’ (rig.) Adusa, 26’ Bugneac, 77’ Zanoli Note: ammoniti Bugneac, Sentieri, Barani Il Medolla San Felice si fa il regalo di Natale anticipato e conquista il titolo di campione d’inverno con un turno di anticipo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
