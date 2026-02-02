Il governo britannico ha fatto sapere di voler rafforzare i legami con l’Unione Europea sulla difesa. Tuttavia, al momento, Londra può partecipare al programma Safe come Paese terzo, senza i pieni diritti che sperava. La strada verso una collaborazione più stretta resta ancora lunga.

Londra “chiama Bruxelles” per il programma Safe sulla difesa, ma per ora il Regno Unito può accedere al programma come Paese terzo e non ha diritto a una partecipazione più completa, come previsto in origine. Che cosa rischiano in questo modo Uk e Ue? Il formalismo dato dalla Brexit nella fattispecie legata alla progettualità per la difesa è un ostacolo che si può superare, oppure resterà una zavorra a tutto vantaggio dei super player esterni? La Commissione europea sta valutando l’opportunità di lanciare una seconda edizione del suo programma di prestiti per rafforzare le proprie difese. Ne farà parte anche Londra, che al contempo flirta con Pechino? MENO SAFE PER LONDRA. 🔗 Leggi su Formiche.net

La voglia di Ue (e di difesa) di Londra passa dall'alleanza Starmer-Xi

La tensione tra Londra e Bruxelles sulla sicurezza si fa sentire.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping a Pechino.

