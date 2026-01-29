Disgelo Londra-PechinoStarmer va da Xi

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping a Pechino. È il primo passo di un viaggio ufficiale in cui si discuterà di rapporti tra i due paesi. Xi ha accolto Starmer questa mattina, aprendo così una nuova fase nelle relazioni diplomatiche tra Londra e Pechino.

8.30 Il presidente Xi Jinping ha accolto il primo ministro britannico Keir Starmer, in visita ufficiale in Cina.E' il primo inquilino di Downing Street ad andare a Pechino dal 2018 per riavviare le relazioni dopo anni di rapporti tesi. Xi ha assicurato che la Cina "non rappresenterà mai una minaccia per gli altri Paesi, indipendentemente da quanto diventerà sviluppata e forte". Pechino e Londra dovrebbero "rafforzare il dialogo e la cooperazione" rimarcando l' importanza di mantenere canali di comunicazione aperti.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Londra Pechino Londra, Zelensky da Starmer e altri volenterosi europei Zelensky a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz. Domani a Roma da Meloni La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Londra Pechino Argomenti discussi: Governo Gb dà luce verde a nuova mega ambasciata cinese; Starmer in visita in Cina per migliorare i rapporti commerciali, restano i dubbi sulle questioni di sicurezza; Gb-Cina: Starmer in Cina, rapporti pragmatici e opportunità per Gb | blue News; Starmer viaggia in Cina e poi in Giappone, il governo Gb formalizza la visita. Starmer in Cina da Xi Jinping: Vitale lo sviluppo dei legami tra Londra e PechinoLeggi su Sky TG24 l'articolo Starmer in Cina da Xi Jinping: Vitale lo sviluppo dei legami tra Londra e Pechino ... tg24.sky.it Gb-Cina Starmer in Cina: «Rapporti pragmatici e opportunità per Londra»Starmer ha inoltre promesso di mettere fine all'oscillazione fra «l'età dell'oro» invocata nelle relazioni britanniche con Pechino ai tempi dei governi di Tony Blair o di David Cameron e quella «del ... bluewin.ch Il #PrincipeHarry è tornato a Londra per affrontare l'Associated Newspapers in un processo che durerà settimane. Mentre il Duca di Sussex si prepara a testimoniare contro il Daily Mail, #MeghanMarkle lancia l'offensiva social sparando nuove foto di famiglia. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.