La tensione tra Londra e Bruxelles sulla sicurezza si fa sentire. Londra ha chiesto di entrare nel programma europeo Safe, ma finora può partecipare solo come Paese terzo, senza i benefici di una collaborazione piena. La voglia di difendersi insieme all’Unione Europea resta forte, ma le regole attuali limitano ancora molto la partecipazione del Regno Unito.

Londra “chiama Bruxelles” per il programma Safe sulla difesa, ma per ora il Regno Unito può accedere al programma come Paese terzo e non ha diritto a una partecipazione più completa, come previsto in origine. Che cosa rischiano in questo modo Uk e Ue? Il formalismo dato dalla Brexit nella fattispecie legata alla progettualità per la difesa è un ostacolo che si può superare, oppure resterà una zavorra a tutto vantaggio dei super player esterni? La Commissione europea sta valutando l’opportunità di lanciare una seconda edizione del suo programma di prestiti per rafforzare le proprie difese. Ne farà parte anche Londra, che al contempo flirta con Pechino? MENO SAFE PER LONDRA. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La voglia di Ue (e di difesa) d Londra passa dall’alleanza Starmer-Xi

Approfondimenti su Londra Bruxelles

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping a Pechino.

Keir Starmer vola a Pechino e incontra Xi Jinping.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Londra Bruxelles

Argomenti discussi: Extraprofitti e rinnovabili: la decisione della Corte di Giustizia Ue; Teheran: 'Eserciti europei terroristi'. Nuove sanzioni Usa a Iran; Diplomazia Erasmus anti-Brexit; Oro, investimenti, euro digitale: le armi letali della Ue per arginare Trump (in mancanza di un esercito comune).

La voglia di Ue (e di difesa) d Londra passa dall’alleanza Starmer-XiLondra chiama Bruxelles per il programma Safe sulla difesa, ma per ora il Regno Unito può accedere al programma come Paese terzo e non ha diritto a una partecipazione più completa, come previsto in ... formiche.net

Tajani Serve sistema di difesa Ue più efficace come strategia per la paceROMA - In un mondo che cambia non possiamo non pensare a un sistema di difesa più efficace. Abbiamo deciso di spendere di più, il che non significa essere guerrafondai ma l'esatto contrario. Con più ... laprovinciacr.it

Siamo Romy e Giupo e questo è il nostro viaggio in UK Anche dopo tutto questo tempo a Londra, ci sentiamo ancora così: un po’ turisti, un po’ viaggiatori, sempre con la curiosità accesa e la voglia di scoprire un nuovo angolo di questa città enorme, sorp facebook

#Castellanos pazzo del #WestHam: "Voglio il Mondiale, a Londra mi sento a mio agio" x.com