Londra guarda a Pechino | Starmer da Xi e il messaggio indiretto a Washington

Keir Starmer vola a Pechino e incontra Xi Jinping. Il premier britannico si presenta con un messaggio di apertura verso la Cina, senza nascondere le sue intenzioni di avvicinarsi. La visita segna un passo importante nei rapporti tra Londra e Pechino, mentre l’attenzione resta alta anche su Washington.

Londra si avvicina a Pechino. Il premier britannico, Keir Starmer, si è infatti recato nella Repubblica popolare, dove ha incontrato il presidente cinese, Xi Jinping. “Questa mattina, il presidente Xi Jinping ha avuto un incontro proficuo con il primo ministro britannico Keir Starmer. I due leader hanno concordato sulla necessità che Cina e Regno Unito sviluppino un partenariato strategico globale, coerente e a lungo termine. Ciò riflette la nuova visione delle due parti sui rapporti bilaterali e fornisce solide e stabili aspettative di cooperazione in vari settori tra Cina e Regno Unito”, ha dichiarato il ministero degli Esteri cinese. 🔗 Leggi su Panorama.it

