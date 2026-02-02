La visita a sorpresa di Mattarella al Niguarda per i feriti di Crans-Montana Bertolaso | È stato emozionante i genitori erano felicissimi

Il presidente Sergio Mattarella ha fatto una visita a sorpresa all’ospedale Niguarda di Milano, dove sono ricoverati alcuni giovani rimasti feriti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Il capo dello Stato ha incontrato i ragazzi e i loro genitori, mostrando vicinanza e solidarietà. Bertolaso, presente all’ospedale, ha commentato che l’emozione è stata forte e che i genitori erano molto felici di vedere il presidente. La visita è stata un gesto di vicinanza alle vittime e alle loro famiglie in un momento ancora delicato.

Agatha Cristian, l’intervista al cast. De Sica è un criminilogo: “Pensare prima di parlare? In molti dovrebbero farlo, ultimamente” "Devono farcela" sono state le parole del capo dello Stato. "Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena" Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha fatto visita all'ospedale Niguarda di Milano dove sono ancora ricoverati alcuni dei ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Nel nosocomio milanese erano stati portati 12 feriti, a distanza di un mese ci sono ancora 8 persone bisognose di cure. Mattarella ha incontrato i genitori dei ragazzi e poi i medici che stanno curando i giovani facendo un breve giro nel reparto.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Mattarella Niguarda Crans-Montana, la visita a sorpresa di Mattarella ai feriti ricoverati al Niguarda: «Ridiamo una vita piena a questi ragazzi» Il presidente Sergio Mattarella ha fatto una visita a sorpresa all’ospedale Niguarda di Milano, dove sono ricoverati alcuni giovani italiani rimasti feriti nell’incendio di Crans-Montana. Mattarella al Niguarda, la visita a sorpresa ai feriti di Crans-Montana: «Dobbiamo ridare a questi ragazzi una vita piena» Sergio Mattarella ha fatto visita a sorpresa ai giovani feriti all’ospedale Niguarda di Milano. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Mattarella Niguarda Argomenti discussi: Il Papa a sorpresa a pranzo con i vescovi del Perù a Roma; Scuola, la visita a sorpresa dell’arcivescovo al plesso di Peglio. La dirigente: Nessun problema, incontro gradito da tutti; A sorpresa Papa Leone XIV al pranzo fraterno dei presuli peruviani - Vicinanza e comunione; Pier Silvio Berlusconi, prima visita (a sorpresa) a ProSiebenSat.1. Crans-Montana, la visita a sorpresa di Mattarella ai feriti ricoverati al Niguarda: «Ridiamo una vita piena a questi ragazzi»Il presidente della Repubblica, in Lombardia per gli eventi legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina, si è recato nell’ospedale dove sono ricoverati i ragazzi italiani rimasti feriti nell’incendio del ... vanityfair.it Mattarella, la visita a sorpresa ai feriti di Crans-Montana al Niguarda: Ridiamo una vita piena a questi ragazziIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato all’ospedale Niguarda di Milano per incontrare i familiari dei ragazzi ancora ricoverati perché coinvolti nel rogo di Capodanno a Le ... tg.la7.it È morto a distanza di un mese dall’incendio che ha devastato il bar Constellation di Crans-Montana. Aveva 18 anni è con la morte di questo giovane ragazzo svizzero, ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Zurigo, sale a 41 il numero delle vittime c - facebook.com facebook Milano, Mattarella al Niguarda a sorpresa visita i ragazzi feriti a Crans-Montana x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.