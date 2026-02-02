La violenza la cultura l’assenza e l’essenza | se manca la politica emerge la mediocrità e la sinistra non lo capisce

La violenza ha sempre avuto un ruolo nella storia. Le rivoluzioni, tranne rare eccezioni come quella di Gandhi, sono partite da momenti di scontro e tensione. Oggi, invece, ci troviamo di fronte a una politica che fatica a rispondere ai problemi, lasciando spazio a una cultura del mediocrità. La mancanza di un’azione decisa rischia di far perdere di vista le vere sfide, alimentando un vuoto che si riempie di parole vuote e di assenza di idee concrete.

Sarebbe sbagliato dire che la violenza non ha mai cambiato il mondo in senso letterale. Poiché tutte le rivoluzioni, se si esclude la straordinaria battaglia di Gandhi, sono nate dalla violenza. Da quella principale, la Rivoluzione francese del 1789, a quella altrettanto determinante operata da Lenin in Russia nel 1917. Ma il punto di partenza è proprio questo. Quelle rivoluzioni avevano un senso collocate nella loro dimensione storica e non erano certo espressioni di nichilismo o di spontaneismo senza senso. Perché emerge una mediocrità bassa. Picchiare, anzi prendere a martellate un poliziotto non ha niente di rivoluzionario.

Giorgia Meloni condanna la violenza politica nel giorno di Acca Larentia, sottolineando la sua negativa opinione su ogni forma di violenza.

La commissione sul Conservatorio si trova in stallo, alimentando tensioni politiche.

