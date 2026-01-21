La commissione sul Conservatorio va in stallo e scoppia la polemica politica | Grave l' assenza del sindaco

La commissione sul Conservatorio si trova in stallo, alimentando tensioni politiche. La discussione è stata sospesa a causa dell’assenza del sindaco Carlo Masci, che ricopre un ruolo chiave nel progetto. La situazione si complica ulteriormente poiché, durante l’ultima seduta, non è stato possibile approfondire il merito del provvedimento, dato che il dirigente Giuliano Rossi era assente per influenza. La questione rimane quindi aperta e in attesa di ulteriori sviluppi.

Nel merito del progetto e della delibera con cui è stato approvato non si è potuti entrare perché il dirigente Giuliano Rossi è a casa con l’influenza, ma se di quell’atto si tornerà a parlare in una prossima seduta, ad accendere la discussione è stata l’assenza del sindaco Carlo Masci, nel ruolo.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Un futuro sindaco musulmano nel Ferrarese? Scoppia la polemica sul servizio di Rete4

Arabo come lingua curricolare al liceo Montale di Roma, scoppia la polemica politicaAl liceo Montale di Roma, l’arabo diventa lingua curricolare, affiancandosi al cinese come opzione extra-europea.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Concorso Giovani talenti femminili per la musica.; Il cda del Conservatorio sulla presentazione del nuovo progetto: Esclusi dal sindaco Masci; La pace si veste di bellezza: concerto di Michele Campanella al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino; La Pace si veste di Bellezza, al Conservatorio di Torino Michele Campanella per la Pace Positiva.

La commissione sul Conservatorio va in stallo e scoppia la polemica politica: Grave l'assenza del sindacoSi doveva parlare della delibera con cui è stato approvato il progetto definitivo, ma tra accuse e difese, la seduta della seduta di Controllo e garanzia convocata dal presidente Sola (M5s) si è trasf ... ilpescara.it

Conservatorio D’Annunzio, Sola (M5s): annunci trionfalistici, ma il sindaco diserta la commissionePescara. Il progetto di ampliamento del Conservatorio Luisa D’Annunzio torna al centro del dibattito politico non tanto per i contenuti ... abruzzolive.it

Domenica 18 gennaio 2026, alle 20.30, il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino ospita il concerto “La Pace si veste di Bellezza”, promosso dalla Commissione Pace del Rotary Distretto 2031 con il supporto del Rotary Club Torino Risorgimento e del Rotary - facebook.com facebook