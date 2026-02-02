La Valtellina alle Olimpiadi di Milano-Cortina | Maurizio Bormolini

La Valtellina si prepara a un’altra grande sfida. Maurizio Bormolini, che ha vinto la Coppa del mondo e conquistato la medaglia ai Mondiali, ora punta a portare a casa una medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sua carriera è un crescendo e questa volta, sulle nevi di casa, vuole lasciare il segno.

Si è aggiudicato la sfera di cristallo della Coppa del mondo; è salito sul gradino più alto del podio nel corso dei Mondiali; ora va a caccia, per giunta sulle nevi di casa, di una medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.Tra gli attesi protagonisti dell'appuntamento a Cinque cerchi c'è.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su Valtellina Milano Cortina La Valtellina alle Olimpiadi di Milano-Cortina: Elena Curtoni La sciatrice Elena Curtoni si prepara ancora una volta per le Olimpiadi di Milano-Cortina. La Valtellina alle Olimpiadi di Milano-Cortina: Elisa Confortola A sette giorni dall’apertura ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, si accendono i riflettori anche sulla partecipazione italiana. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Valtellina Milano Cortina Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, le opere incompiute in Valtellina; La Valtellina alle Olimpiadi di Milano-Cortina: Luca Spechenhauser; Cosa fare in Valtellina in inverno tra Olimpiadi, sleddog e la suite a 3000 metri; Olimpiadi Invernali, da Cortina a Bormio: la mappa delle strade chiuse e le date delle ZTL. 10 cose da fare in Valtellina durante le Olimpiadi: magie sugli sci, mostre ed eventiScoprite la magia delle Olimpiadi tra lo sci a Bormio, la cultura dei borghi e le eccellenze DOP: queste le 10 cose da fare nel cuore della Valtellina. siviaggia.it Olimpiadi, ecco l'oro della ValtellinaNon solo Milano e Cortina: con le gare fra Livigno e Bormio, i Giochi sono l’occasione per scoprire anche questo angolo di Lombardia ricco di storia, ... avvenire.it Primo caso di doping a Milano Cortina. È l'azzurra del biathlon Rebecca Passler che è stata trovata positiva al letrozolo, un inibitore dell'aromatasi, durante un controllo out of competition. L'azzurra sarà sospesa. facebook Milano Cortina, il Papa all'Angelus invoca la tregua olimpica x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.