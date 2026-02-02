La Valtellina alle Olimpiadi di Milano-Cortina | Maurizio Bormolini

La Valtellina si prepara a un’altra grande sfida. Maurizio Bormolini, che ha vinto la Coppa del mondo e conquistato la medaglia ai Mondiali, ora punta a portare a casa una medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sua carriera è un crescendo e questa volta, sulle nevi di casa, vuole lasciare il segno.

Si è aggiudicato la sfera di cristallo della Coppa del mondo; è salito sul gradino più alto del podio nel corso dei Mondiali; ora va a caccia, per giunta sulle nevi di casa, di una medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.Tra gli attesi protagonisti dell'appuntamento a Cinque cerchi c'è.🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

