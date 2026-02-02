La TAV Treviglio perde facilmente contro la Rucker a San Vendemiano. La squadra di casa domina fin dall’inizio, chiudendo la partita con un netto 104-71. La Rucker allunga la serie di vittorie e si prende la testa della classifica. Treviglio fatica a trovare il ritmo e subisce senza riuscire a reagire.

La TAV Treviglio deraglia sul parquet della Rucker, che allunga la striscia vincente a 14 gare e conquista la vetta. I biancoverdi non entrano in partita e non sono capaci di reagire, rimediando una sconfitta pesante e preoccupante sotto ogni punto di vista. Il 104-71 per San Vendemiano (128-68 di valutazione) parla da solo, oltre ad evidenziare i grandi meriti della compagine veneta. I cinque di partenza in biancoverde sono Rubbini, Galassi, Reati, Taflaj e Marciuš, mentre dall’altra parte iniziano Picarelli, Morici, Bedetti,?ebašek e Pagani. Avvio shock per Treviglio che subisce cinque canestri nelle prime azioni avversarie, maturando uno 05 al tiro: Bedetti ispira il 12-0 del 3?.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Treviglio Rucker

La Tav Treviglio torna a sorridere sul parquet di casa, superando Piazza Armerina 83-71.

La TAV Treviglio si aggiudica il derby contro Legnano con il punteggio di 85-79, salendo in classifica e consolidando la propria posizione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Treviglio Rucker

Argomenti discussi: La Tav Treviglio si scioglie a San Vendemiano: la Rucker vince 104-71; Tav Treviglio Brianza mai in partita, pesante ko con San Vendemiano; Basket, B Nazionale. La Tav torna a vincere, Agrigento si arrende al secondo quarto; Obiettivo sulla Tav Treviglio Brianza, gli scatti della vittoria.

La Tav Treviglio si scioglie a San Vendemiano: la Rucker vince 104-71Pomeriggio da dimenticare per i biancoverdi, che restano al quinto posto. Padroni di casa a 14 vittorie consecutive ... bergamonews.it

La Tav Treviglio cade nel finale: la Gema Montecatini vince al PalaFacchettiI biancoverdi si avvicinano più volte all'aggancio decisivo, ma non lo riescono a trovare e rimangono a 26 punti ... bergamonews.it

TAV Treviglio Brianza Basket: buona vittoria contro Agrigento x.com

TAV Treviglio Brianza Basket: buona vittoria contro Agrigento - facebook.com facebook