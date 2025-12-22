La Tav Treviglio vince il derby | Legnano battuta 85-79

La TAV Treviglio si aggiudica il derby contro Legnano con il punteggio di 85-79, salendo in classifica e consolidando la propria posizione. La partita è stata caratterizzata da intensità e determinazione, con i biancoverdi che sono riusciti a recuperare uno svantaggio iniziale e a mantenere il controllo nel corso del match. Questa vittoria testimonia il buon stato di forma della squadra e la costanza nel rendimento.

La TAV Treviglio vince il derby con Legnano e aggancia i biancorossi in classifica. Una partita di solidità, energia e sacrificio premia i biancoverdi, capaci di rimontare subito un -12, per poi controllare gli avversari. Con il punteggio di 85-79 (Restelli 20 punti), i biancoverdi raggiungono gli altomilanesi a quota 22, a -4 dalla capolista Vigevano. A distanza di quattro giorni dal precedente match, Villa conferma lo starting five con Rubbini, Galassi, Reati, Rossi e Marciuš. Sul fronte Knights in avvio ci sono?ižauskas, Sodero, Scali, Mastroianni e Stepanovic. I primi cinque minuti sono di chiara marca ospite che, con quattro azioni da tre punti, si issano a +12: 3-15.

