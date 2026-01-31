Frana Niscemi palazzina di tre piani crolla nel precipizio | una di quelle in bilico sul costone

Questa mattina a Niscemi una palazzina di tre piani è crollata nel precipizio del quartiere Sante Croci. La costruzione, che si trovava in bilico sul costone, è finita nel vuoto, creando grande paura tra i residenti. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, ma ancora non si conoscono i dettagli sulle eventuali persone coinvolte. La zona rimane sotto stretta osservazione, mentre le autorità valutano i prossimi passi da compiere.

