Frana Niscemi palazzina di tre piani crolla nel precipizio | una di quelle in bilico sul costone
Questa mattina a Niscemi una palazzina di tre piani è crollata nel precipizio del quartiere Sante Croci. La costruzione, che si trovava in bilico sul costone, è finita nel vuoto, creando grande paura tra i residenti. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, ma ancora non si conoscono i dettagli sulle eventuali persone coinvolte. La zona rimane sotto stretta osservazione, mentre le autorità valutano i prossimi passi da compiere.
È crollata una palazzina di tre piani nel quartiere Sante Croci, una di quelle in bilico sul costone di Niscemi. L'edificio crollato era a pochi metri dall'immagine simbolo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
La frana di Niscemi non si ferma, a rischio le case in bilico sul precipizio. I geologi: “Dopo il crollo del ‘97 nessun intervento”
La frana di Niscemi continua a rappresentare un rischio per le abitazioni situate sul bordo del precipizio.
Crolla una palazzina di tre piani a Torretta, momenti di paura nella notte
Frana a Niscemi, indagano i pm: acquisiti gli atti sul dissesto. Spunta l'ipotesi new townLeggi su Sky TG24 l'articolo Frana a Niscemi, indagano i pm: acquisiti gli atti sul dissesto. Spunta l'ipotesi new town ... tg24.sky.it
Dalla geologia ai satelliti, che cosa sappiamo della frana di NiscemiAntica di almeno tre secoli e ormai estesa lungo un fronte di circa cinque chilometri, la frana è alimentata da un meccanismo composito , che agisce in modo diverso nel sottosuolo, fino a decine di ... ansa.it
Tg La7. . Niscemi, l’inchiesta sulla frana, le responsabilità e il futuro di una città che rischia di sparire. Il punto Link nei commenti facebook
Protezione civile, 'monitoraggio e analisi del rischio su frana Niscemi'. L'ordinanza prevede anche la predisposizione di un sistema di sorveglianza #ANSA x.com
