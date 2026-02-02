Un uomo si inginocchia davanti a un altro, con le sbarre di un cancello alle spalle e il cielo di Torino che si riflette sul cemento. È una scena semplice, ma carica di tensione: uno di loro senza casco, l’altro che lo sorregge. La scena si svolge in strada, in un momento di forte impatto visivo e emotivo.

Le sbarre di un cancello alle spalle, il cielo di Torino che si riflette sul cemento, un uomo senza casco inginocchiato a terra, l'altro che lo sostiene. Alessandro e Lorenzo, nessuno dei due arriva a trent'anni, e non portano soltanto una divisa. Sono vite e storie e stipendio a fine mese e per mestiere fanno i poliziotti. Questa foto in fondo non ha bisogno di parole. È una scultura di carne e passione. È un attimo di profonda umanità e sa di antico. Sono Eurialo e Niso, Cloridano e Medoro. È la complicità dell'amicizia che ha appena sfiorato la tragedia. È un gesto minimo e universale. Lo stesso gesto che attraversa le battaglie di Omero, le tele di Caravaggio, le trincee del Novecento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La statua di carne: eccomi, non sei solo

Approfondimenti su Carne Statua

Sylvester Stallone ha richiesto la restituzione di una statua di Rocky, ma ancora non è chiara quale statua sia al centro della vicenda.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Carne Statua

Argomenti discussi: La statua di carne: eccomi, non sei solo; Il più storico caffè di Verona riapre. I quasi 200 anni del salotto buono della città; Da Recoaro a Praga: I miei 12 anni nella città museo a cielo aperto, libera e bohémienne; Il film live action di Gundam verrà distribuito da Netflix, c'è Sydney Sweeney nel cast.

Il freddo pezzo di marmo sembra diventare carne viva: l'opera che incanta tuttiE' difficile non restare incantati per un tempo indefinito di fronte all'opera di Gianlorenzo Bernini al centro del salone degli imperatori. Ecco alcuni dettagli del Ratto di Proserpina da osservare a ... msn.com

la tua statuaSe non ti vedi bello, opera come fa lo scultore con una statua ancora informe: da una parte elimina, dallaltra assottiglia, qui leviga, lì ripulisce finché sulla statua non appare un bel volto. Così ... avvenire.it

Altro Impero è il luogo dove ogni angolo racconta una storia. Nel cuore di Verona, a due passi dalla statua di Dante, ti aspettiamo con: Pizze artigianali con impasti leggeri e ingredienti selezionati Primi piatti ricchi di gusto Secondi di carne Dolci che c - facebook.com facebook