Sei carne morta e le tira un cellulare in faccia marito violento allontanato da casa e con braccialetto elettronico
Allontanato da casa, con divieto di avvicinarsi a moglie e figli e applicazione del braccialetto elettronico.Un’ordinanza del giudice che colpisce un albanese di 49 anni proprio nel giorno dedicato alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne.L’uomo, difeso dall’avvocato Rossano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
