Tammy Abraham ha chiuso dopo quattro anni la sua parentesi italiana, lasciando Roma e Milan per rilanciarsi al Besiktas. Un passaggio che ha acceso entusiasmo a Istanbul e che, sulla carta, avrebbe dovuto rappresentare la svolta offensiva per il club turco. In realtà, i primi mesi del centravanti inglese raccontano una storia più sfumata: numeri buoni, ma soddisfazione solo parziale. Un investimento pesante per il Besiktas. Il club di Istanbul ha puntato su Abraham con grande decisione, prelevandolo in prestito con obbligo di riscatto già scattato per una cifra complessiva vicina ai 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Abraham al Besiktas, luci e ombre: gol sì, ma la piazza si aspettava molto di più