La Sicilia si scopre locomotiva d' Italia seconda per crescita del Pil

La Sicilia si conferma come il motore dell’Italia economica. La regione ha registrato un aumento del PIL del 9,3% tra il 2019 e il 2024, superando di gran lunga la media nazionale. La Sicilia non è più solo una periferia, ma diventa protagonista di un rilancio economico che mette in discussione i vecchi stereotipi. Ora si guarda a questa regione come a una delle aree più dinamiche del Paese.

Presentato oggi a Catania il Rapporto Act Tank Sicilia 2025. Con un balzo del Pil del +9,3% dal 2019 a oggi, l'Isola supera la crescita di Lombardia (+8,3%) e Veneto (+3,9%). Complessivamente, nell'ultimo ventennio la Sicilia ha perso oltre 281mila residenti, pari all'intera popolazione del comune di Catania Non più periferia economica, ma motore di crescita per l'intero Paese. La Sicilia ribalta i paradigmi nazionali e si posiziona in cima alle classifiche per dinamismo post-pandemico grazie a un incremento del PIL del 9,3% tra il 2019 e il 2024: una performance record che stacca nettamente la media italiana (+5,8%) e supera i motori storici del Nord Italia come Lombardia (+8,3%) e Veneto (+3,9%).

