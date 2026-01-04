Il Pil del 2026 salirà a +2,9% ecco qual è la nuova locomotiva d’Italia

Secondo l’Ufficio studi della Cgia, il PIL italiano nel 2026 crescerà del 2,9%, superando i 2.300 miliardi di euro in valori nominali. Questo aumento di circa 66 miliardi evidenzia una ripresa moderata dell’economia nazionale, che si conferma come una delle principali componenti dello sviluppo del Paese. La previsione conferma un trend positivo, con la prospettiva di un 2026 caratterizzato da una crescita stabile e sostenibile.

Secondo l’Ufficio studi della Cgia, il Pil nazionale in termini nominali supererà nel 2026 i 2.300 miliardi di euro, con un incremento di 66 miliardi (+2,9%) rispetto al 2025. Tuttavia, il dato più significativo e meno ottimistico è quello della crescita reale, che si attesterebbe a un modesto +0,7%. Quasi nulla, quindi, che conferma un pericoloso stato di stagnazione e sottolinea le persistenti difficoltà del sistema Paese nel generare una ripresa solida e duratura. L’Emilia-Romagna sorpassa il Veneto. La mappa regionale della crescita subirà un cambiamento di leadership. Se nel 2025 l’economia era trainata dal Veneto (+0,66%), nel 2026 la locomotiva d’Italia dovrebbe essere l’ Emilia-Romagna, con un incremento previsto dello +0,86%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

