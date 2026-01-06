Cgil sul nuovo rapporto Cgia Mestre | La Sicilia in coda per crescita Pil Pnrr non ha avuto mutamenti strutturali

La Cgil commenta il nuovo rapporto della Cgia di Mestre, evidenziando come la Sicilia rimanga in coda per la crescita del Pil. Secondo l’analisi, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) non ha apportato cambiamenti strutturali significativi alla regione. Questi dati sottolineano la necessità di interventi più mirati per favorire uno sviluppo equilibrato e sostenibile nel territorio siciliano.

"Con le previsioni sul Pil 2026, la Cgia di Mestre conferma ciò che segnaliamo da tempo: che il Pnrr non ha prodotto mutamenti strutturali in Sicilia. Il modello economico e produttivo è rimasto immutato, le criticità sono rimaste tali e con la fine del programma e delle altre misure temporanee.

