La Ruota della Fortuna addio gettoni d' oro | come pagheranno i concorrenti

La Ruota della Fortuna cambia volto. I concorrenti non riceveranno più gettoni d’oro, come accadeva prima. Al loro posto, ci saranno nuove modalità di pagamento che ancora non sono state svelate del tutto. La produzione annuncia una svolta importante, lasciando i concorrenti e gli spettatori con più domande che risposte. La trasmissione si prepara a una rivoluzione, mentre il pubblico aspetta di capire come funzionerà il nuovo sistema.

Clamorosa svolta per i concorrenti de La Ruota della Fortuna e Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo. Non stiamo parlando di nuovi giochi o nuovi format, ma del passaggio - da ieri, domenica 1° febbraio -, dei primi in gettoni d'oro a quello in soldi reali. "È una cosa che avevo chiesto vent’anni fa, c’hanno messo vent’anni ad ascoltarmi e ad accontentarmi" ha annunciato Gerry Scotti il conduttore dei due giochi in onda su Mediaset. Come spiega Davide Maggio, ai concorrenti vittoriosi, dunque, non verranno più dati i premi in gettoni d’oro ma saranno liquidati in soldi reali con la ritenuta d’acconto, ovvero riceveranno direttamente i bonifici già tassati delle vincite. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Questa settimana, le due trasmissioni hanno annunciato una svolta: niente più gettoni d’oro.

La puntata di domenica 1° febbraio 2026 de La Ruota della Fortuna segna una svolta importante.

