Da Rotary Fiorenzuola sostegno alle iniziative sociali della parrocchia

Il Rotary Club Fiorenzuola d’Arda ha recentemente organizzato una conviviale presso la sede della Tavola Rotonda di Chiavenna Landi a Cortemaggiore. L’evento ha rappresentato un’occasione per rafforzare il sostegno alle iniziative sociali della parrocchia, promuovendo il dialogo e la collaborazione tra i membri del club e la comunità locale. Un momento di condivisione volto a rafforzare i legami e l’impegno civico nel territorio.

