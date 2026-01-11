Da Rotary Fiorenzuola sostegno alle iniziative sociali della parrocchia
Il Rotary Club Fiorenzuola d’Arda ha recentemente organizzato una conviviale presso la sede della Tavola Rotonda di Chiavenna Landi a Cortemaggiore. L’evento ha rappresentato un’occasione per rafforzare il sostegno alle iniziative sociali della parrocchia, promuovendo il dialogo e la collaborazione tra i membri del club e la comunità locale. Un momento di condivisione volto a rafforzare i legami e l’impegno civico nel territorio.
Si è tenuta di recente, nella suggestiva sede della Tavola Rotonda di Chiavenna Landi a Cortemaggiore, la Conviviale degli Auguri del Rotary Club Fiorenzuola d’Arda. All’incontro hanno partecipato settantatré persone tra soci e ospiti, confermando ancora una volta il forte radicamento del Club. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
