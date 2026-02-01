Prima conviviale dell’anno per il Rotary Fiorenzuola Accolta una nuova socia

Questa sera il Rotary Club di Fiorenzuola d’Arda ha aperto l’anno con la prima conviviale ufficiale. Durante l’evento, hanno accolto Cristina Rodondi come nuova socia. La serata è stata un momento di incontro tra i membri, che hanno condiviso progetti e idee per i prossimi mesi.

Il Rotary Club Fiorenzuola d’Arda ha aperto l’anno con la prima conviviale ufficiale, un appuntamento tradizionale ma sempre carico di significato, che ha visto l’ingresso ufficiale di una nuova socia: Cristina Rodondi. L’incontro si è svolto a febbraio 2026, presso la sede locale del club, e ha avuto come tema centrale la missione della Rotary Foundation, l’organizzazione filantropica internazionale che da oltre un secolo si impegna a promuovere il bene comune in tutto il mondo. Il presidente del club, Rinaldo Onesti, ha sottolineato come questi incontri non siano solo momenti sociali, ma vere e proprie occasioni di riflessione collettiva, crescita personale e coinvolgimento con il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

