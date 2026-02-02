La rivendicazione dei civilisti | L’avvocato non è un utente ma parte costitutiva della giustizia

La cerimonia di due giorni fa alla Corte d’Appello di Lecce si è trasformata in un momento di confronto acceso tra i civilisti. Gli avvocati hanno ribadito con fermezza che non sono semplici utenti, ma parti fondamentali della giustizia. Un intervento che ha suscitato reazioni e aperto un dibattito sulla loro reale funzione nel sistema giudiziario.

Durante la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario, il presidente di Camera civile salentina Salvatore Donadei ha puntato il dito sulle criticità, manifestando preoccupazione per la giovane avvocatura LECCE – La cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, svoltasi due giorni fa presso l’aula magna della Corte d’Appello di Lecce, è stata l’occasione per un’analisi profonda e senza sconti sullo stato della giustizia nel territorio. Salvatore Donadei, presidente della Camera civile salentina ha ribadito con forza che l’avvocato non deve essere considerato un semplice “utente” del sistema o un soggetto esterno, bensì una parte costitutiva e non negoziabile dell’amministrazione della giustizia.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Lecce Inaugurazione Alessandro Gassmann sarà l’avvocato Guerrieri: “La serie farà commuovere, racconta i problemi ma anche i successi della giustizia” Innovazione, Carnevale Maffè (Sda Bocconi): "Tecnologia sia parte costitutiva del fare impresa" L'innovazione tecnologica rappresenta un elemento chiave per il futuro delle imprese. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. LEZIONE DI DIRITTO CIVILE. Le obbligazioni - parte II Ultime notizie su Lecce Inaugurazione La rivendicazione dei civilisti: L’avvocato non è un utente, ma parte costitutiva della giustiziaDurante la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario, il presidente di Camera civile salentina Salvatore Donadei ha puntato il dito sulle criticità, manifestando preoccupazione per la giovane avvoca ... lecceprima.it "È morto a Trieste, a 85 anni, il giurista #PaoloCendon. Fra i maggiori civilisti italiani, è stato figura centrale nell'elaborazione giuridica dei #diritti delle #persone #fragili. Il suo nome è legato alla #riforma della #psichiatria italiana e alla #Legge180. Fu "padre" - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.