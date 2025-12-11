Innovazione Carnevale Maffè Sda Bocconi | Tecnologia sia parte costitutiva del fare impresa

L'innovazione tecnologica rappresenta un elemento chiave per il futuro delle imprese. Secondo Carnevale Maffè di Sda Bocconi, la vera sfida consiste nel riprogettare le aziende partendo dalla tecnologia, anziché limitarla a integrazioni marginali, per creare modelli più efficienti e sostenibili.

Roma, 11 dic. - (Adnkronos) - "La sfida non è mettere un po' più di tecnologia nei processi esistenti, ma di riprogettare le imprese partendo dalla tecnologia. Ai miei studenti insegno a progettare nuove imprese senza esseri umani, all'inizio. Li si aggiunge poi, strada facendo, per controllare le tecnologie. Si tratta di avviare un processo di sostanziale inversione del modo con cui fino adesso abbiamo pensato al fare impresa. Non si dovrebbe infatti concepire la tecnologia come un elemento aggiunto, ma come una parte costitutiva del fare impresa”. Lo ha detto Alberto Carnevale Maffè, professore di Strategia alla Sda Bocconi school of management, intervenendo alla quarta edizione di FutureS, l'appuntamento di Sisal che promuove il confronto con istituzioni, aziende e opinion maker sulle sfide e le opportunità legate all'innovazione digitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it