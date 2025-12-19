Dopo averlo visto nel ruolo di Dante in ‘ Un Professore 3 ‘, Alessandro Gassmann interpreterà quelli dell’ avvocato Guido Guerrieri. L’attore è infatti il protagonista di una nuova serie Rai dal titolo “ Guerrieri – La regola dell’equilibrio “, basata sui romanzi di Gianrico Carofiglio. Vediamo insieme cosa ha rivelato ai nostri microfoni sul suo personaggio e sul prossimo Sanremo. Intervista all’attore Alessandro Gassmann. Alessandro Gassmann ora diventa avvocato nei panni di Guerrieri. Cosa succederà? “Sono due persone distinte, molto diverse e lontane tra loro. Guerrieri è una serie che amo tantissimo, nella quale ho aspettative molto alte, ed è tratta dai romanzi di grandissimo successo di Gianrico Carofiglio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Alessandro Gassmann sarà l'avvocato Guerrieri: "La serie farà commuovere, racconta i problemi ma anche i successi della giustizia"

