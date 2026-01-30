La politica migratoria di Sánchez e il tavolo traballante della sua maggioranza

Il governo di Pedro Sánchez ha appena approvato una sanatoria che permetterà di regolarizzare molti immigrati irregolari in Spagna. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti e mette ancora una volta in discussione la tenuta della maggioranza di Sánchez, che ora si trova a dover gestire anche questa spinosa questione migratoria.

La decisione del premier spagnolo di regolarizzare molti immigrati irregolari e l'esigenza di riportare Junts nell’ovile per votare finalmente una finanziaria. Un cerchio che si chiude Modello Madrid: meno tasse, più deregulation. La ricetta liberale di Ayuso Il governo di Pedro Sánchez ha approvato una sanatoria che in Spagna regolarizzerà molti immigrati irregolari. I numeri non sono chiarissimi, ma si parla di almeno mezzo milione di stranieri (qualcuno dice più di 800 mila) che oggi vivono e lavorano da clandestini e presto potranno uscire alla luce del sole. Basterà dimostrare di essere in Spagna da almeno cinque mesi, di esserci arrivati entro il 31 dicembre e di non avere precedenti penali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

