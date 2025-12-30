La sicurezza del Giappone non dipende più da una riforma costituzionale

Il Giappone sta attraversando un momento di cambiamento strategico, in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni. Questa fase si sviluppa in parallelo a una tradizione costituzionale pacifista che ha definito la sua politica di difesa per decenni. La sicurezza nazionale non dipende più esclusivamente da una riforma costituzionale, ma si evolve attraverso nuove strategie e adattamenti alle sfide globali.

Il Giappone vive una fase di profonda trasformazione strategica, compressa tra un contesto internazionale sempre più instabile e una tradizione costituzionale pacifista senza eguali. L'aumento costante delle spese militari globali e le prove militari della Cina intorno a Taiwan, riaprono a Tokyo un interrogativo antico: la «clausola di pace» dell'articolo 9 è ancora sostenibile? O, più realisticamente, è già stata superata nei fatti? L'articolo 9 della Costituzione del 1947 rappresenta un unicum nel diritto costituzionale comparato. Nato sotto l'egida dell'occupazione americana, sancisce la rinuncia alla guerra come strumento di politica estera e nega allo Stato giapponese il diritto di mantenere forze armate.

