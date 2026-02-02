La rettrice della Iulm | Tedofora per un giorno è la luce del sapere

La rettrice della Iulm ha scelto di affidare a una studentessa il ruolo di tedofora per un giorno, in occasione del suo compleanno. La giovane ha portato la fiamma olimpica, simbolo del fuoco del sapere, per rappresentare il ruolo delle università nel plasmare il futuro dei giovani. Un gesto simbolico, ma carico di significato, che ha attirato l’attenzione di studenti e cittadini.

Tedofora nel giorno del suo compleanno, porta la fiamma olimpica "per rappresentare il fuoco del sapere e il ruolo delle università per il futuro dei giovani: una bella responsabilità". Valentina Garavaglia, rettrice della Iulm, è stata tra i protagonisti della tappa di Mandello del Lario. Come ha vissuto questa esperienza? "Con l'emozione della prima volta e la consapevolezza di non avere portato la fiaccola solo per noi, per l'ateneo che rappresento e che ho nel cuore: ti senti parte di un grande disegno, dove anche l'università deve fare la sua parte. Questa, secondo me, è la forza della torcia: rappresentare ciascuno un frammento di un mosaico mondiale, grandissimo".

