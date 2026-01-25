Novena della Candelora secondo giorno | prepariamoci ad accogliere la vera luce

Nel secondo giorno della Novena della Candelora, ci prepariamo ad accogliere la vera luce che illumina il cammino. In questa fase, rivolgiamo la nostra attenzione a una preghiera di purificazione e rinnovamento interiore, con l’obiettivo di affrontare con maggiore serenità le sfide quotidiane. Un momento di riflessione che ci aiuta a mantenere viva la speranza e la fede nel percorso di spiritualità e di crescita personale.

Nel secondo giorno di Novena invochiamo la Luce che non tramonta. Una preghiera per purificare l’anima e imparare ad andare oltre le difficoltà quotidiane. La Candelora ricorre il 2 febbraio, in questo giorno si festeggia la Presentazione di Gesù al Tempio, l’episodio è ben descritto nel Vangelo di Luca, e avviene quaranta giorni dopo la sua nascita. Questo giorno è anche dedicato alla purificazione della Vergine Maria perché, secondo la legge ebraica, la presentazione del figlio maschio e il rientro della madre in società, avvenivano quaranta giorni dopo il parto. Infatti per tutto il periodo la donna era tenuta lontana dalla comunità perché considerata impura. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

