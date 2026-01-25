Novena della Candelora secondo giorno | prepariamoci ad accogliere la vera luce
Nel secondo giorno della Novena della Candelora, ci prepariamo ad accogliere la vera luce che illumina il cammino. In questa fase, rivolgiamo la nostra attenzione a una preghiera di purificazione e rinnovamento interiore, con l’obiettivo di affrontare con maggiore serenità le sfide quotidiane. Un momento di riflessione che ci aiuta a mantenere viva la speranza e la fede nel percorso di spiritualità e di crescita personale.
Nel secondo giorno di Novena invochiamo la Luce che non tramonta. Una preghiera per purificare l’anima e imparare ad andare oltre le difficoltà quotidiane. La Candelora ricorre il 2 febbraio, in questo giorno si festeggia la Presentazione di Gesù al Tempio, l’episodio è ben descritto nel Vangelo di Luca, e avviene quaranta giorni dopo la sua nascita. Questo giorno è anche dedicato alla purificazione della Vergine Maria perché, secondo la legge ebraica, la presentazione del figlio maschio e il rientro della madre in società, avvenivano quaranta giorni dopo il parto. Infatti per tutto il periodo la donna era tenuta lontana dalla comunità perché considerata impura. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Novena della Candelora, primo giorno: prepariamoci ad accogliere la vera luceIl primo giorno della Novena della Candelora invita alla riflessione e alla preparazione interiore.
Novena della Candelora, primo giorno: prepariamoci ad accogliere la vera luceNel primo giorno della Novena per la Candelora prepariamoci ad accogliere Cristo, la vera Luce che illumina la nostra vita. lalucedimaria.it
Candelora, quand’è e cosa dice il proverbio?La candelora è una ricorrenza cristiana che viene celebrata il 2 febbraio, chiamata anche Festa presentazione di Gesù al Tempio, nell’adempimento della Legge Giudaica riguardante i primogeniti maschi. funweek.it
Novena per la festa della Purificazione (Candelora) PRIMO GIORNO – Maria, Figlia obbediente della Legge I. Per la vostra obbedienza silenziosa e fedele, o Santa Madre di Dio, che vi spinse a sottomettervi alla legge della purificazione pur essendo tutta san - facebook.com facebook
