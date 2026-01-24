Il primo giorno della Novena della Candelora invita alla riflessione e alla preparazione interiore. In questo tempo di attesa, ci rivolgiamo con semplicità e devozione, auspicando di aprire il cuore all’accoglienza della vera Luce di Cristo, che illumina ogni oscurità. Un momento di spiritualità condivisa per rafforzare la fede e vivere con consapevolezza il cammino verso la festa della Candelora.

Nel primo giorno della Novena della Candelora, preghiamo insieme per preparare il cuore ad accogliere la vera Luce di Cristo che vince ogni oscurità. La Candelora ricorre il 2 febbraio, in questo giorno si festeggia la Presentazione di Gesù al Tempio, l’episodio è ben descritto nel Vangelo di Luca, e avviene quaranta giorni dopo la sua nascita. Questo giorno è anche dedicato alla purificazione della Vergine Maria perché, secondo la legge ebraica, la presentazione del figlio maschio e il rientro della madre in società, avvenivano quaranta giorni dopo il parto. Infatti per tutto il periodo la donna era tenuta lontana dalla comunità perché considerata impura. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena della Candelora, primo giorno: prepariamoci ad accogliere la vera luce

Leggi anche: Novena alla Madonna della Medaglia Miracolosa per chiedere una grazia, primo giorno

Leggi anche: Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia, primo giorno

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Da domani inizia la novena dei Santi Ciro e Giovanni, Patroni della Città di Vico Equense… domani sera Santo Rosario in lingua napoletana alle ore 18, celebrazione eucaristica ore 18:30 con don Michele Afeltra e la comunità di San Ciro in Caprile di Gragn - facebook.com facebook