La resistenza ucraina è la linea di demarcazione morale per l’Occidente

La resistenza ucraina si fa sempre più forte e visibile sul campo. Le forze di Kiev continuano a opporsi con tenacia all’invasione russa, nonostante le difficoltà e le perdite. L’Occidente sostiene la lotta ucraina, rifornendo armi e aiuti, ma la linea di difesa si allunga e si rafforza giorno dopo giorno. La guerra non si ferma, e davanti a questa resistenza, molti si chiedono quanto possa durare e cosa significhi davvero per il futuro della regione.

È capitato spesso, in questi ultimi sciagurati anni, di evocare corsi e ricorsi storici del secolo scorso. Ricordo di aver molto apprezzato il saggio di Siegmund Gizberg "Sindrome 33", scritto in una delle ore, a mio avviso, più buie dei tempi recenti: la vittoria elettorale dei partiti antisistema nelle elezioni del 2018, che diede luogo alla formazione del governo giallo-verde, presieduto da Giuseppe Conte. Magari l'adombrato paragone con la resistibile ascesa di Adolf Hitler nella Germania di Weimar era un po' eccessivo (anche per come è miseramente fallita quell'avventura), ma il confronto era davvero stimolante.

