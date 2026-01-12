USIGRAI difende Sigfrido Ranucci | Luca Barbareschi lo ha minacciato in diretta TV preoccupante il silenzio RAI
Luca Barbareschi ha rivolto parole dure a Sigfrido Ranucci in diretta TV, attirando l'attenzione sulla richiesta di attenzione nei confronti del giornalista. USIGRAI ha espresso preoccupazione per le minacce e ha difeso Ranucci, sottolineando l'importanza di un ambiente mediatico sicuro e rispettoso. Il silenzio della RAI su quanto accaduto solleva interrogativi sulla tutela dei giornalisti e sulla libertà di informazione in Italia.
"Stai attento": le parole che Luca Barbareschi ha rivolto a Sigfrido Ranucci non sono passate inosservate. USIGRAI in una nota: "Una messinscena indegna del Servizio pubblico". 🔗 Leggi su Fanpage.it
