Le Sentinelle propongono di inserire un chip nelle gomme per migliorare la gestione degli pneumatici. In molte officine e gommisti, i depositi sono pieni di pneumatici che i consorzi non ritirano da mesi. La proposta punta a rendere più semplice e trasparente il controllo e il ritiro dei pneumatici usati, ma ancora non si sa se avrà successo. Intanto, i gommisti continuano a fare i conti con depositi pieni e pneumatici che restano in officina troppo a lungo.

Ci sono officine meccaniche e gommisti che hanno i depositi invasi da pneumatici che non vengono ritirati dai consorzi per diversi motivi. Alcuni ne hanno diverse centinaia e la paura è che prima o poi, per un motivo o per l’altro finiscano in discariche abusive. Tenuto conto che si possono portare anche singolarmente nelle piattaforme ecologiche - la maggior parte non chiede pagamento - dove il ritiro è gratuito: basta informarsi al Comune di residenza. Evidentemente è più facile sbarazzarsi di un carico di gomme abbandonandolo abusivamente. "Per noi è il momento di inserire dei chip negli pneumatici per poter avere un controllo e capire il loro percorso di vita: in questo modo l’utente che ha speso i soldi pagando il contributo per lo smaltimento dell’usato al momento dell’acquisto del nuovo, avrà la certezza che i suoi pneumatici usati sono stati smaltiti regolarmente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La proposta delle Sentinelle : "Un chip da inserire nelle gomme"

La crescita del sistema territoriale richiede un'attenzione particolare alla formazione dei giovani.

