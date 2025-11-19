Sentinelle nelle professioni contro la violenza Estetiste e parrucchieri al fianco delle donne

Il centro anti violenza di Macerata, con i suoi sportelli, ha avuto contatti con 315 donne, per lo più sposate o conviventi, lavoratrici e con figli. Numeri in aumento: se ne è parlato al convegno "Sentinelle nelle professioni contro la violenza", frutto della collaborazione tra Confartigianato Imprese Benessere e Soroptimist International d’Italia, dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e al ruolo di centri estetici e acconciatori come presidi di ascolto e supporto. La tappa civitanovese è stata organizzata da Confartigianato con i club Soroptimist di Macerata, Ascoli e Fermo, la cooperativa Il Faro, l’Ats 14 e la cooperativa On The Road. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sentinelle nelle professioni contro la violenza. Estetiste e parrucchieri al fianco delle donne

