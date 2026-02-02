La Preside su Rai 1 con Luisa Ranieri | le anticipazioni della quarta e ultima puntata

La quarta e ultima puntata della fiction con Eugenia e Vittorio si avvicina. Eugenia continua a lottare per riaprire l’Istituto Alberghiero, mentre Vittorio fa fatica a gestire un amore non ricambiato. La tensione tra i personaggi cresce e il pubblico si domanda come si concluderà la storia. La Preside, in tv con Luisa Ranieri, tiene alta l’attenzione su questa vicenda.

Ultimo appuntamento, oggi lunedì 2 febbraio 2026, con La Preside, la serie tv Rai nata da un soggetto di Luca Zingaretti e diretta da Luca Miniero. Protagonista è Luisa Ranieri, interprete di Eugenia Liguori, una dirigente scolastica innamorata del proprio lavoro che sceglie un istituto napoletano noto per l'assenteismo degli studenti e la totale mancanza di risorse. Una scuola finita al centro di una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa e divenuta suo malgrado un simbolo di degrado del territorio. La fiction tv, suddivisa in quattro prime serate, è liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano divenuta il volto del coraggio e della determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

