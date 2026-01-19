La Preside su Rai 1 con Luisa Ranieri | le anticipazioni della seconda puntata

Torna, oggi lunedì 19 gennaio 2026, La Preside, la serie tv Rai nata da un'idea di Luca Zingaretti e diretta da Luca Miniero. Protagonista è Luisa Ranieri, interprete di Eugenia Liguori, una dirigente scolastica appassionata che sceglie un istituto napoletano al centro di una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa, tristemente famoso per l'assenteismo degli studenti e la totale mancanza di risorse. La fiction tv, in quattro prime serate, è liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Preside con Luisa Ranieri, trama della seconda puntata: anticipazioni

La Preside, interpretata da Luisa Ranieri, torna su Rai 1 con la seconda puntata. La serie segue le vicende di Eugenia Liguori, dirigente scolastica impegnata in un contesto complesso. Dopo il successo della prima puntata andata in onda il 12 gennaio, gli spettatori attendono con interesse le nuove anticipazioni e sviluppi della trama, che si sviluppa tra le sfide professionali e personali della protagonista.

La Preside, al via su Rai 1 la serie con Luisa Ranieri: le anticipazioni

La serie con Luisa Ranieri, in onda su Rai 1, porta sullo schermo una storia ambientata in un contesto complesso, mettendo in luce l’importanza dell’istruzione come strumento di crescita e cambiamento. La narrazione, realistica ed essenziale, si propone di offrire uno sguardo autentico su temi sociali attuali, in un racconto sobrio e coinvolgente che invita alla riflessione.

