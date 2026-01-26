La Preside su Rai 1 con Luisa Ranieri | le anticipazioni della terza puntata

Torna, oggi lunedì 26 gennaio 2026, La Preside, la serie tv Rai nata da un soggetto di Luca Zingaretti e diretta da Luca Miniero. Protagonista è Luisa Ranieri, interprete di Eugenia Liguori, una dirigente scolastica appassionata che sceglie un istituto napoletano tristemente famoso per l'assenteismo degli studenti e la totale mancanza di risorse. Una scuola finita al centro di una delle più grandi piazze di spaccio d’Europa e divenuta suo malgrado un simbolo di degrado del territorio. La fiction tv, suddivisa in quattro prime serate, è liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano divenuta il volto del coraggio e della determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

serie TV “LA PRESIDE” con Luisa Ranieri, regia di Luca Miniero

Caivano contro La Preside. Gli studenti e buona parte dell’amministrazione comunale giudica negativa la serie con Luisa Ranieri “Non rispecchia minimamente la realtà, la nostra comunità ridotta in una buffa caricatura" scrivono gli studenti, pur riconoscend - facebook.com facebook